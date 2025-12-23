Muralha Paulista começa a operar em fase experimental em Ibaté

O município de Ibaté iniciou, em fase experimental, a operação do Muralha Paulista, sistema da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo que integra tecnologia, inteligência e informação com foco no fortalecimento das ações de segurança pública. A plataforma já está conectada ao sistema de monitoramento por câmeras da Prefeitura, ampliando a capacidade de vigilância e prevenção no município.

Neste primeiro momento, a utilização do sistema ocorre de forma operacional e estratégica, com o objetivo de potencializar o monitoramento urbano, otimizar a tomada de decisões e ampliar a presença do poder público na proteção da cidade. A integração permite que as imagens captadas pelas câmeras municipais sejam utilizadas diretamente em ações preventivas e em respostas mais rápidas às ocorrências.

A iniciativa também fortalece o trabalho conjunto entre a Guarda Municipal de Ibaté e a Polícia Militar do Estado de São Paulo, incorporando recursos tecnológicos como leitura automática de placas, cruzamento de dados e análise em tempo real. Com isso, há ganho de eficiência nas operações e maior apoio ao efetivo que atua nas ruas.

