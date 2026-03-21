Mulher sem CNH Ã© detida por desacato apÃ³s perseguiÃ§Ã£o

22 Mar 2026 - 10h47Por Da redaÃ§Ã£o
Uma mulher de 30 anos foi detida na madrugada deste domingo (22) após desacatar agentes da Guarda Municipal durante uma abordagem no bairro Jardim Cruzado II, em Ibaté.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe realizava patrulhamento preventivo quando avistou um veículo transitando em alta velocidade pela Rua Santa Lúcia. Diante da suspeita, os agentes deram ordem de parada e abordaram o carro.

Durante a fiscalização, foi constatado que o veículo estava com o licenciamento irregular e que a condutora não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ao ser solicitada a descer do automóvel para a adoção das medidas administrativas, ela fugiu com o carro, sendo acompanhada pela viatura e abordada novamente alguns metros à frente.

Ainda segundo o registro policial, a mulher apresentava comportamento alterado e passou a proferir ofensas contra os guardas municipais, caracterizando o crime de desacato. Diante da situação, ela foi contida e conduzida ao plantão policial.

Antes de ser apresentada na delegacia, a mulher foi encaminhada ao hospital municipal para avaliação médica.

A ocorrência foi registrada no plantão da Polícia Civil em São Carlos e será investigada.

