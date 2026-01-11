(16) 99963-6036
Mulher é vítima de feminicídio; carro é encontrado em canavial

11 Jan 2026 - 18h57Por Da redação
Mulher é vítima de feminicídio; carro é encontrado em canavial - Crédito: Cidade on line Crédito: Cidade on line

 

O corpo de Sônia Maria Cazari foi encontrado na tarde de sábado (10) em uma área de mata próxima ao antigo lixão de Guariba (SP). A ocorrência é investigada pela Polícia Civil como feminicídio. A Polícia Militar isolou o local para o trabalho da perícia, e equipes da Polícia Civil iniciaram as primeiras diligências.

Segundo a polícia, o corpo apresentava sinais de agressão e foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde exames irão apontar a causa da morte. Durante a apuração, o ex-companheiro da vítima foi identificado como suspeito e conduzido à delegacia para prestar depoimento. Após os procedimentos legais, ele foi liberado, pois, até o momento, não havia elementos suficientes para a prisão em flagrante.

A Polícia Civil segue com as investigações e aguarda a conclusão dos laudos periciais para esclarecer as circunstâncias do crime.

Já na tarde deste domingo (11), o veículo de Sônia Maria Cazari foi localizado em uma área de canavial no município. A Polícia Militar esteve no local e acionou a perícia técnica para a realização dos procedimentos de investigação.

De acordo com as primeiras informações, o carro teria atolado em razão das fortes chuvas registradas na região no dia anterior. As circunstâncias que levaram o automóvel até o canavial ainda não foram esclarecidas e também serão analisadas pelos peritos.

A localização do veículo é considerada um ponto importante para o avanço das investigações do caso.

Fonte: Cidades Online Jaboticabal

