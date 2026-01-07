Mulher é presa por agredir a própria mãe e descumprir medida protetiva

Hospital Municipal de Ibaté - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Na tarde desta terça-feira (06), por volta das 13h50, uma equipe da Guarda Civil Municipal foi acionada via CCO para prestar apoio a uma ambulância em uma ocorrência de violência doméstica registrada na Rua João Alteia.

No local, foi constatado que uma idosa de 71 anos havia sido agredida com tapas e pauladas pela própria filha. Conforme apurado, a agressora já possuía uma medida protetiva em seu desfavor, decorrente de uma agressão anterior, e havia sido retirada da residência por ordem judicial.

Cerca de 30 minutos após deixar o local, a mulher retornou ao imóvel e voltou a agredir a mãe. Após os fatos, a equipe realizou buscas nas imediações e localizou a suspeita, que, ao ser abordada, confirmou a autoria da agressão.

As partes foram encaminhadas ao plantão policial para apreciação da autoridade competente. Diante do descumprimento da medida protetiva, a autora da agressão permaneceu à disposição da Justiça.

