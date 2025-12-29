Mulher é presa após tentar entrar com cocaína e maconha em Penitenciária na região

Crédito: Foto: Divulgação/SAP

Uma mulher de 31 anos foi presa em flagrante na manhã deste domingo (28), após ser flagrada tentando entrar com drogas na Penitenciária no bairro do Jardim Pinheiros, em Araraquara.

Segundo boletim de ocorrência os policiais penais faziam os procedimentos de segurança de rotina, quando o scanner corporal indicou algo incomum no corpo da visitante. Na sequência, a ajudante geral foi conduzida para sala reservada e acompanhada por uma policial penal.

Durante revista, a suspeita confessou que escondia entorpecentes em seu corpo e apresentou o material que estava escondido no ânus. Em seguida, ela foi levada para o Plantão Policial.

Diante dos fatos o delegado tomou ciência e registrou um boletim de ocorrência, por tráfico de drogas e a mulher teve a prisão em flagrante ratificada e foi encaminhada á Cadeia Pública Feminina de São Carlos.

