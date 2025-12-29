(16) 99963-6036
segunda, 29 de dezembro de 2025
Se Deu Mal

Mulher é presa após tentar entrar com cocaína e maconha em Penitenciária na região

Drogas foram detectadas em scanner corporal durante procedimento para liberação de visitas e estavam escondidas nas partes íntimas da suspeita

29 Dez 2025 - 13h06Por Flávio Fernandes
Mulher é presa após tentar entrar com cocaína e maconha em Penitenciária na região - Crédito: Foto: Divulgação/SAP Crédito: Foto: Divulgação/SAP

Uma mulher de 31 anos foi presa em flagrante na manhã deste domingo (28), após ser flagrada tentando entrar com drogas na Penitenciária no bairro do Jardim Pinheiros, em Araraquara. 

Segundo boletim de ocorrência os policiais penais faziam os procedimentos de segurança de rotina, quando o scanner corporal indicou algo incomum no corpo da visitante. Na sequência, a ajudante geral foi conduzida para sala reservada e acompanhada por uma policial penal.

Durante revista, a suspeita confessou que escondia entorpecentes em seu corpo e apresentou o material que estava escondido no ânus. Em seguida, ela foi levada para o Plantão Policial. 

Diante dos fatos o delegado tomou ciência e registrou um boletim de ocorrência, por tráfico de drogas e a mulher teve a prisão em flagrante ratificada e foi encaminhada á Cadeia Pública Feminina de São Carlos. 

