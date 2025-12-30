Mulher é assassinada a facadas pelo marido na frente dos filhos

Crédito: Arquivo pessoal

Uma mulher de 42 anos foi morta a facadas pelo próprio marido na madrugada desta segunda-feira (29), na Avenida dos Andradas, no bairro Parque Ribeirão, em Ribeirão Preto. O crime ocorreu na frente dos filhos do casal.

De acordo com o boletim de ocorrência, Daniela Messias Trindade Ferreira foi atacada durante uma discussão com o companheiro, Carlos Henrique Lopes, de 37 anos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Ainda segundo o registro policial, após o crime, Carlos Henrique subiu em uma árvore e afirmou que iria se matar. No entanto, os policiais não encontraram nenhum objeto que indicasse a intenção. Em seguida, ele desceu da árvore, foi detido e preso em flagrante.

À polícia, o homem relatou apenas que o casal vinha enfrentando muitos desentendimentos e que sentia ciúmes da esposa. Ele foi encaminhado à delegacia, onde o caso foi registrado como feminicídio. As circunstâncias do crime serão apuradas pela Polícia Civil.

