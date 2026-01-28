Mulher declarada morta por engano após atropelamento recebe alta da UTI

Crédito: Redes sociais

Fernanda Policarpo, de 29 anos, que havia sido declarada morta de forma equivocada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) após um atropelamento, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nesta segunda-feira (26). Segundo boletim médico do Hospital de Base de Bauru (SP), a paciente foi transferida para um leito de enfermaria clínica e apresenta quadro de saúde estável.

O atropelamento ocorreu na semana passada, na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), no km 351. Fernanda foi atingida por um SUV Chevrolet Tracker enquanto atravessava a pista.

A primeira equipe do Samu que atendeu a ocorrência atestou o óbito da vítima e chegou a cobrir o corpo com uma manta térmica. Pouco depois, socorristas da concessionária Eixo SP chegaram ao local e identificaram que a mulher ainda apresentava sinais vitais.

Fernanda foi imediatamente reanimada, intubada ainda na rodovia e encaminhada em estado grave ao Hospital de Base, onde permaneceu internada na UTI até esta semana.

Diante do ocorrido, a Secretaria de Saúde de Bauru instaurou um processo administrativo para apurar a conduta técnica da equipe do Samu envolvida no atendimento. Em nota, a pasta informou que adotará as providências cabíveis caso sejam constatadas falhas ou irregularidades nos protocolos de atendimento.

Na esfera criminal, a Polícia Civil investiga o caso como lesão corporal culposa na direção de veículo. O motorista do automóvel permaneceu no local, prestou socorro à vítima e realizou o teste do bafômetro, que não indicou consumo de álcool.

