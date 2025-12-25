(16) 99963-6036
Motos utilizadas em "rolezinhos" são apreendidas durante operação em Ibaté

25 Dez 2025 - 08h05Por Da redação
As forças de segurança realizaram ao longo desta terça-feira (24) mais uma edição da Operação Cavalo de Aço, com ações nos períodos diurno e noturno em bairros diversos de Ibaté. A iniciativa tem como objetivo inibir ações criminosas e coibir infrações de trânsito, especialmente envolvendo motocicletas.

De acordo com as informações divulgadas, a operação é voltada à abordagem de motos com características adulteradas, como escapamentos irregulares e barulhentos, veículos sem placas de identificação, além de outras irregularidades previstas na legislação de trânsito.

Durante uma das ações, no bairro Popular, várias motocicletas em situação irregular foram recolhidas pelas equipes, muitas delas, segundo as forças de segurança, utilizadas em “rolezinhos”, prática que tem gerado perturbação do sossego e riscos à segurança viária.

 

