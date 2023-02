Motorista perde controle e caminhão tomba na Washington Luís

SIGA O SCA NO

Tomates e pimentas ficaram espalhados após o acidente - Crédito: Rota das Notícias

Um grave acidente marcou a madrugada desta terça-feira, 14, no km 245 (sentido capital/interior), na rodovia Washington Luís (SP-310), em Ibaté. Por volta das 4h, um caminhão carregado com tomates e pimenta tombou no canteiro central.

O motorista, de 35 anos, disse que dirigia quando perdeu o controle no momento em que chovia forte. O ponto final seria a cidade de Monte Alto.

Porém, o motorista afirmou que perdeu o controle e tombou no canteiro central. Ninguém ficou ferido.

