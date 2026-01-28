Motorista morre após bater carro em poste na região

Crédito: Foto: Alex Gasoni/Portal Fala Matão

Um motorista identifiicado como Paulo Sérgio Pereira da Silva de 64 anos morreu no final da tarde desta quarta-feira (28), após se envolver em um grave acidente de carro no bairro Monte Carlo, em Matão.

De acordo com as informações apuradas, o condutor de um GM/Corsa de cor prata perdeu o controle da direção enquanto trafegava pela rua Arbando Feck. Antes de atingir o poste, o veículo colidiu no retrovisor de outro carro estacionado, passou por uma depressão na pista e na sequência bateu frontalmente contra a estrutura.

A USA (Unidade Suporte Avançado) do Samu foi acionada, mas quando os socorristas chegaram a vítima não resistiu e morreu ainda no local e a principal suspeita é de que ele tenha sofrido um mal súbito, antes da colisão. Familiares relataram que o idoso era diabético, o que pode ter contribuído para o ocorrido.

A Polícia Militar atendeu a ocorrência e preservou a área para o trabalho da perícia e o corpo do motorista, foi levado ao IML (Instituto Médico Legal) de Araraquara. As causas do acidente, será investigada pela Polícia Civil.

