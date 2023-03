Motorista fica presa nas ferragens após acidente na SP-255

SIGA O SCA NO

Crédito: reprodução/Araraquara Agora

Uma mulher ficou presa nas ferragens após se envolver em um acidente de trânsito na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-255), na manhã deste domingo (19). Ela seguia no sentido Araraquara/Boa Esperança do Sul, quando bateu o seu veículo contra a lateral de um caminhão carregado de porcos.

A motorista ficou retida dentro do veículo e foi retirada pelo Corpo de Bombeiros. Ela foi levada até um hospital particular em Araraquara para atendimento médico. O trânsito por pelo menos duas horas apresentou lentidão, em ambos os sentidos.

A Perícia Técnica nos próximos dias deve entregar o laudo para esclarecer as causas do acidente. O motorista do caminhão saiu ileso.

Leia Também