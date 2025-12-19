(16) 99963-6036
Motociclista morre após perder o controle e bater em poste

19 Dez 2025 - 06h53Por Da redação
Um motociclista identificado como Kristiano Mendez Wenceslau de 23 anos, morreu após grave acidente na noite desta quinta-feira (18), no bairro da Vila Xavier, em Araraquara.

Segundo as primeiras informações, Kristiano seguia pela Alameda Paulista quando por razões ainda desconhecidas perdeu o controle da Honda XRE 300 que conduzia e colidiu violentamente contra um poste. A USA (Unidade de Suporte Avançado) foi acionada, mas ao chegar, os socorristas apenas puderam constatar o óbito do jovem.

A Polícia Militar esteve no local e isolou a área para o trabalho da perícia e o corpo do motociclista, foi levado ao IML (Instituto Médico Legal). Até o momento, não há informações sobre velório e sepultamento e as causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

