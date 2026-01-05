(16) 99963-6036
Motociclista morre após colidir contra poste

05 Jan 2026 - 07h23Por Da redação
Motociclista morre após colidir contra poste - Crédito: Matão Urgente Crédito: Matão Urgente

Um motociclista de 31 anos morreu na manhã deste domingo (4) após sofrer um grave acidente de trânsito na Avenida Francisco Mastropietro. A vítima foi identificada como Diego Thiago de Souza Magdalena.

De acordo com as informações apuradas, por volta das 5h, populares acionaram a Unidade de Suporte Avançado do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) para atender uma ocorrência de acidente envolvendo uma motocicleta. No local, os socorristas encontraram o motociclista caído após colidir sua Honda CG Titan contra um poste.

A equipe médica realizou os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima em estado gravíssimo ao Hospital Carlos Fernando Malzoni. Apesar dos esforços da equipe de saúde, Diego não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada na unidade.

A Polícia Militar esteve no local do acidente e realizou o isolamento da área para os trabalhos da Polícia Científica, responsável pela perícia técnica. Os cabos Jonatas e Roque permaneceram no local até a conclusão dos procedimentos periciais.

Após a liberação, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Araraquara. A ocorrência foi registrada e apresentada ao delegado de plantão na Delegacia do Município, que dará sequência às investigações para apurar as circunstâncias do acidente.

(Informações/Fotos: Maury Jr/Matão Urgente)

