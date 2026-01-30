Motociclista fica ferida em acidente entre carro e moto em Ibaté

Uma motociclista ficou ferida após um acidente de trânsito registrado na tarde desta quinta-feira (30), no cruzamento da Avenida São João com a Rua Major José Inácio, em Ibaté.

De acordo com informações da Guarda Civil Municipal (GCM), a equipe foi acionada via Centro de Comunicação Operacional (CCO) por volta das 14h30 para atender a ocorrência. No local, foi constatada a colisão entre um automóvel e uma motocicleta.

A condutora da moto recebeu atendimento de uma equipe de ambulância e foi encaminhada ao Hospital Municipal de Ibaté (HMMI) para avaliação médica. A mãe da vítima esteve no local e acompanhou a motociclista até o atendimento.

