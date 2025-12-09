Motociclista de São Carlos é preso pelo TOR na SP-310 após comprar celular com dinheiro falso

Crédito: Foto: Divulgação/Polícia Rodoviária

Um motociclista de 22 anos foi preso pelo TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) no km 253 da rodovia Washington Luís (SP-310), após comprar celular com dinheiro falso na noite desta segunda-feira (8), em Araraquara.

Segundo relatório policial, os policiais militares rodoviários receberam uma denúncia de que o jovem havia pago R$ 2,5 mil pelo aparelho utilizando notas falsas. A vítima rapidamente, conseguiu acionar a Polícia Militar e repassou as características da moto usada pelo suspeito.

Com as informações, os PMRVs passaram a patrulhar a rodovia e quando localizaram a motocicleta realizaram a abordagem no condutor. A equipe encontrou, o celular e uma grende quantidade de notas. localizar a motocicleta e realizaram a abordagem uspeito.

Indagado o motociclista confessou o golpe e afirmou que havia vindo de São Carlos até Araraquara, para comprar o aparelho. Na sequência, ele foi levado para sede da Polícia Federal.

A vítima reconheceu tanto o comprador quanto seu telefone, reforçando o flagrante e diante dos fatos, o jovem foi encaminhado á Cadeia Pública de Santa Ernestina.

