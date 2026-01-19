Menino que caiu do 10º andar de prédio recebe alta do hospital

Crédito: arquivo pessoal

O menino Brenno Fernandes, de quatro anos, recebeu alta médica neste domingo (18), após permanecer 22 dias internado na Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas, em Ribeirão Preto.

A criança deu entrada na unidade de saúde após cair do décimo andar de um prédio residencial localizado na região central da cidade, nas proximidades do hospital. Devido à gravidade do acidente, Brenno precisou de cuidados intensivos durante o período de internação.

Ao longo dos 22 dias no hospital, o menino foi submetido a três procedimentos cirúrgicos. Segundo informações médicas, ele sofreu ferimentos graves nas pernas em decorrência da queda.

Brenno, que é autista não verbal, agora seguirá em recuperação fora do ambiente hospitalar, com acompanhamento médico especializado.

