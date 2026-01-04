Menino de 6 anos morre após ser atropelado

Guilherme da Silva Maia, de 6 anos, morreu na madrugada deste domingo (4) após permanecer três dias internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) Pediátrico da Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas (HC-UE), em Ribeirão Preto (SP). Ele havia sido atropelado junto com a mãe em Bonfim Paulista, distrito do município.

O atropelamento ocorreu na quinta-feira (1º), em um acesso à Rodovia José Fregonezi. Guilherme caminhava pelo acostamento ao lado da mãe, Eliene de Santana Maia, de 33 anos, quando ambos foram atingidos por um carro que saiu da pista. Câmeras de segurança registraram o momento em que o veículo atinge as vítimas por trás.

Após o acidente, o menino foi socorrido em estado gravíssimo e permaneceu internado desde então, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e, posteriormente, liberado para a funerária responsável pelo velório e sepultamento.

A mãe da criança segue internada, com fraturas nas pernas, na bacia, no braço e no rosto. O estado de saúde dela não foi detalhado.

O motorista suspeito, um jovem de 25 anos, se apresentou à Polícia Civil na sexta-feira (2). Em depoimento, ele afirmou que se distraiu com a central multimídia do veículo e negou ter fugido intencionalmente do local. O carro foi apreendido para perícia, e o motorista foi liberado após prestar esclarecimentos.

