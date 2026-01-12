Menino de 6 anos morre após atropelamento

Crédito: divulgação

O pequeno Gabriel Sanfelice, de 6 anos, morreu na noite deste domingo (11) na UTI do Hospital São Luiz, em Araras (SP). A criança estava internada em estado grave desde a noite de quinta-feira (8), após ter sido atropelada no bairro José Ometto. A morte foi confirmada por familiares.

Na noite de sábado (10), uma vigília de oração foi realizada em frente ao hospital, reunindo familiares, amigos e moradores em uma corrente de fé e solidariedade pela recuperação do menino, que infelizmente não resistiu à gravidade dos ferimentos.

O atropelamento aconteceu por volta das 21h45, na Rua Tecelã, quando Gabriel foi atingido por um veículo ao sair da calçada. Testemunhas relataram que o carro trafegava em alta velocidade e que o motorista fugiu do local sem prestar socorro.

Com o apoio do Centro de Operações Integradas (COI), a Polícia Civil conseguiu identificar o motorista e localizar o veículo envolvido no acidente, que já foi apreendido. O condutor não está no município, é considerado foragido e, segundo informações, deverá se apresentar à polícia acompanhado de um advogado.

A investigação segue sob responsabilidade da Polícia Civil. Bastante abalado, o pai da criança, Gustavo Sanfelice, relatou os momentos após o atropelamento.

“O motorista simplesmente bateu, viu que bateu. Na valeta abaixo, na esquina, ele também bateu o carro de novo, no outro buraco, e simplesmente fugiu”, desabafou.

A morte de Gabriel causou grande comoção em Araras, com inúmeras manifestações de solidariedade à família e pedidos de justiça nas redes sociais.

Com informações do Repórter Beto Ribeiro

Leia Também