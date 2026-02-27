(16) 99963-6036
Mais uma cidade da região confirma caso de Mpox

27 Fev 2026 - 17h18Por Da redação
Mpox: Em 2025, foram registrados no país 1.079 casos e 2 óbitos - Crédito: divulgaçãoMpox: Em 2025, foram registrados no país 1.079 casos e 2 óbitos - Crédito: divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde de São José do Rio Preto confirmou o primeiro caso de Mpox registrado no município em 2026. O paciente é um homem, com idade entre 30 e 39 anos, residente na cidade.

De acordo com a pasta, o início dos sintomas ocorreu no dia 18 de fevereiro, e o resultado detectável para a doença foi confirmado em 27 de fevereiro.

A Mpox é uma doença viral transmitida principalmente por contato direto com lesões de pele, fluidos corporais ou objetos contaminados. A transmissão também pode ocorrer em situações de contato físico próximo e prolongado.

Entre os sintomas mais comuns estão febre, dores no corpo, aumento dos linfonodos e o surgimento de lesões cutâneas características. A transmissão acontece enquanto houver lesões ativas, até a completa cicatrização.

A Secretaria de Saúde informou que mantém vigilância ativa da doença, seguindo diretrizes técnicas nacionais e internacionais. As ações incluem investigação imediata de casos suspeitos, orientação aos serviços de saúde e rastreamento de contatos, quando necessário.

