Mais de 60 cães e gatos aguardam adoção no Centro de Controle de Zoonoses

Cãozinho está para adoção - Crédito: divulgação

Adotar um animal de estimação é um ato de amor, mas também de muita responsabilidade. A prefeitura de Ibaté incentiva a população à ação de adoção responsável de adoção de animais “Vamos incentivar as adoções e ampliar as orientações à população para que isso ocorra de forma responsável”, explica o prefeito José Luiz Parella ao falar sobre a adoção.

Atualmente o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) “João Trevizan” tem 60 animais para serem adotados. São 40 cachorros e 20 gatos, entre filhotes e adultos. “Sabemos o quanto um animal pode mudar positivamente a vida de uma pessoa”, afirma o prefeito.

A médica veterinária, Dra. Claudia Boschilia, responsável pelo CCZ, ressalta que esses animais foram abandonados ou vítimas de maus tratos. “São animais de todas as idades e porte, que no momento estão sob a proteção do município, saudáveis, vermifugados, castrados, e aqueles que ainda não tem idade para castração, a gente faz o agendamento no ato da adoção”, contou.

As pessoas interessadas na adoção deverão comparecer no CCZ, munidas dos seus documentos pessoais, comprovante de residência e ser maior de 18 anos.

A veterinária faz um alerta. “Vale ressaltar que o CCZ não configura como um abrigo permanente, apenas mantemos os animais vulneráveis e em seguida já promovemos a adoção. É de responsabilidade dos proprietários a manutenção dos seus animais em perfeitas condições de alojamento, alimentação, saúde e bem-estar. Se todos fizerem sua parte muitos animais deixarão de sofrer”, destacou.

O Centro de Controle de Zoonoses atende de segunda a sexta-feira, com exceção de quarta-feira e aos finais de semana. Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone (16) 3343-7031.

