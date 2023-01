Lula estará em Araraquara neste domingo em visita a locais afetados pela chuva

Lula e Janja estarão neste domingo em Araraquara - Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Prefeitura de Araraquara confirmou neste sábado (07) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estará na cidade para conferir os estragos causados pelas chuvas das últimas semanas. O petista deverá estar acompanhado de sua mulher, Janja.



Segundo o cronograma, o presidente passará pelos pontos mais afetados pelas enchentes e está programada uma entrevista com jornalistas na cratera aberta na Avenida 36. Foi no local que 6 pessoas de uma mesma família morreram depois que o carro em que eles estavam foi engolido pelo enorme buraco que consumiu as 4 pistas da via.



Essa semana Araraquara já havia recebido a visita de 2 ministros de Lula. Ambos visitaram os locais que necessitam de reparos. Segundo a Prefeitura, as obras necessárias para consertar o que a chuva danificou custariam pelo menos R$ 50 milhões. (Araraquara Agora)

Leia Também