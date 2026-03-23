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KaratÃª de IbatÃ© conquista quatro medalhas na 3Âª Fase Regional do Campeonato Paulista

23 Mar 2026 - 14h08Por Da redaÃ§Ã£o
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KaratÃª de IbatÃ© conquista quatro medalhas na 3Âª Fase Regional do Campeonato Paulista - CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£o CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£o

O karatê de Ibaté mostrou sua força na 3ª Fase Regional do Campeonato Paulista, realizada na cidade de Santana do Parnaíba. 
Representando o município, atletas do Projeto Oficina de Karatê, da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo, participaram com sete competidores e conquistaram importantes resultados.

Ao todo, foram conquistadas quatro medalhas, com destaque para o ouro de Herbert Paiva, na categoria sub-21 +84 kg. A atleta Flávia Scopim garantiu a medalha de prata na categoria júnior +66 kg.

O pódio também contou com duas medalhas de bronze, conquistadas por Júlia Alves, na categoria sub-21 +68 kg, e Weverton Araújo, na categoria júnior +78 kg, reforçando o bom desempenho da equipe ibateense.

O evento reuniu cerca de 2.052 atletas, de 185 academias, sob organização da Federação Paulista de Karatê, evidenciando o alto nível técnico da competição.

O secretário municipal de Esporte, Cultura e Turismo, Giliardi Nishihara, conversou com os atletas e prestou apoio na saída para a viagem que resultou nas medalhas. Junto com ele também esteve o secretário adjunto Djairo Lima.

Agora, o foco dos atletas já está na próxima competição: a Copa Wado Cup Internacional, que será realizada em Jaú e contará com competidores de países como Estados Unidos, Itália, Equador e Brasil.

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