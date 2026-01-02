(16) 99963-6036
sexta, 02 de janeiro de 2026
Rio Claro

Jovem perde a vida após capotamento em rodovia da região

02 Jan 2026 - 16h56Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Jovem perde a vida após capotamento em rodovia da região - Crédito: arquivo pessoal e CCI Artesp Crédito: arquivo pessoal e CCI Artesp

Uma jovem de 24 anos morreu em um grave acidente de trânsito registrado na noite de quarta-feira (31), na Rodovia Fausto Santomauro (SP-127), em trecho rural do município de Rio Claro. A vítima foi identificada como Anna Júlia Vicenso.

De acordo com informações, o acidente ocorreu por volta das 23h30, na altura do quilômetro 8,5. Anna Júlia conduzia um Honda Civic quando teria perdido o controle da direção ao tentar desviar de um animal que estaria na pista. O veículo atravessou a rodovia, capotou e parou no canteiro lateral do sentido contrário.

Além da motorista, outras três pessoas estavam no carro. Elas ficaram feridas e foram socorridas por equipes da concessionária responsável pelo trecho, sendo encaminhadas para a Santa Casa, o Hospital São Raphael e a Unimed. Até o momento, o estado de saúde das vítimas não foi divulgado.

Segundo o boletim de ocorrência, os sobreviventes relataram à polícia que haviam ingerido bebida alcoólica em Ipeúna e, por esse motivo, solicitaram que Anna Júlia — que não teria consumido álcool — fosse buscá-los para realizar o retorno com segurança. O grupo seguia de Rio Claro em direção a Piracicaba quando aconteceu o acidente.

A Polícia Civil registrou a ocorrência e deverá investigar as circunstâncias do capotamento.

Leia Também

Bitrem tem princípio de incêndio na Washington Luís
Susto na rodovia 07h30 - 02 Jan 2026

Bitrem tem princípio de incêndio na Washington Luís

Carreta fica pendurada em viaduto após motorista dormir ao volante
SP-33008h01 - 01 Jan 2026

Carreta fica pendurada em viaduto após motorista dormir ao volante

Homem é preso pela GCM com maconha e dinheiro em ponto conhecido de Ibaté
Tráfico00h11 - 31 Dez 2025

Homem é preso pela GCM com maconha e dinheiro em ponto conhecido de Ibaté

Rompimento de rede pode afetar fornecimento de água no Centro em Ibaté
Região16h57 - 30 Dez 2025

Rompimento de rede pode afetar fornecimento de água no Centro em Ibaté

Coleta de lixo será realizada mais cedo na quarta-feira em Ibaté
Região12h06 - 30 Dez 2025

Coleta de lixo será realizada mais cedo na quarta-feira em Ibaté

Últimas Notícias