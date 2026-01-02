Jovem perde a vida após capotamento em rodovia da região

Crédito: arquivo pessoal e CCI Artesp

Uma jovem de 24 anos morreu em um grave acidente de trânsito registrado na noite de quarta-feira (31), na Rodovia Fausto Santomauro (SP-127), em trecho rural do município de Rio Claro. A vítima foi identificada como Anna Júlia Vicenso.

De acordo com informações, o acidente ocorreu por volta das 23h30, na altura do quilômetro 8,5. Anna Júlia conduzia um Honda Civic quando teria perdido o controle da direção ao tentar desviar de um animal que estaria na pista. O veículo atravessou a rodovia, capotou e parou no canteiro lateral do sentido contrário.

Além da motorista, outras três pessoas estavam no carro. Elas ficaram feridas e foram socorridas por equipes da concessionária responsável pelo trecho, sendo encaminhadas para a Santa Casa, o Hospital São Raphael e a Unimed. Até o momento, o estado de saúde das vítimas não foi divulgado.

Segundo o boletim de ocorrência, os sobreviventes relataram à polícia que haviam ingerido bebida alcoólica em Ipeúna e, por esse motivo, solicitaram que Anna Júlia — que não teria consumido álcool — fosse buscá-los para realizar o retorno com segurança. O grupo seguia de Rio Claro em direção a Piracicaba quando aconteceu o acidente.

A Polícia Civil registrou a ocorrência e deverá investigar as circunstâncias do capotamento.

Leia Também