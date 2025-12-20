(16) 99963-6036
sábado, 20 de dezembro de 2025
Região

Jovem morre após sofrer queimaduras graves durante churrasco

20 Dez 2025 - 07h33Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Jovem morre após sofrer queimaduras graves durante churrasco - Crédito: arquivo pessoal Crédito: arquivo pessoal

Um jovem de 29 anos morreu na noite desta quinta-feira (18) após não resistir a graves queimaduras sofridas durante um churrasco em sua residência, em Igarapava, município localizado a cerca de 85 quilômetros de Franca. A informação foi divulgada pelo portal GCN.

De acordo com o GCN, a vítima, identificada como Leandro Nogueira, estava internada no Hospital das Clínicas (HC) de Ribeirão Preto desde o dia do acidente, ocorrido em 26 de novembro, no loteamento Maria da Conceição. Ele foi socorrido e encaminhado no mesmo dia ao HC – Unidade de Emergência (HC-UE), onde permaneceu internado em estado grave, mas acabou não resistindo aos ferimentos.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, o registro foi feito após comunicação oficial do hospital à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Ribeirão Preto. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil. 

Leia Também

Jovem é morto a tiros durante festa em área de lazer
Araraquara09h30 - 20 Dez 2025

Jovem é morto a tiros durante festa em área de lazer

Câmara de Itirapina cassa Bete do Broa
Região20h56 - 19 Dez 2025

Câmara de Itirapina cassa Bete do Broa

Fiéis de Ibaté pedem ao bispo que reavalie transferência de padre da Paróquia Santo Antônio
Religião 14h19 - 19 Dez 2025

Fiéis de Ibaté pedem ao bispo que reavalie transferência de padre da Paróquia Santo Antônio

Veículo atinge objeto na Washington Luís e tem pneus danificados
Corumbataí13h31 - 19 Dez 2025

Veículo atinge objeto na Washington Luís e tem pneus danificados

Motociclista morre após perder o controle e bater em poste
Região 06h53 - 19 Dez 2025

Motociclista morre após perder o controle e bater em poste

Últimas Notícias