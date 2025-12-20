Jovem morre após sofrer queimaduras graves durante churrasco

Crédito: arquivo pessoal

Um jovem de 29 anos morreu na noite desta quinta-feira (18) após não resistir a graves queimaduras sofridas durante um churrasco em sua residência, em Igarapava, município localizado a cerca de 85 quilômetros de Franca. A informação foi divulgada pelo portal GCN.

De acordo com o GCN, a vítima, identificada como Leandro Nogueira, estava internada no Hospital das Clínicas (HC) de Ribeirão Preto desde o dia do acidente, ocorrido em 26 de novembro, no loteamento Maria da Conceição. Ele foi socorrido e encaminhado no mesmo dia ao HC – Unidade de Emergência (HC-UE), onde permaneceu internado em estado grave, mas acabou não resistindo aos ferimentos.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, o registro foi feito após comunicação oficial do hospital à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Ribeirão Preto. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

