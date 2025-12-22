(16) 99963-6036
segunda, 22 de dezembro de 2025
Tráfico

Jovem é preso pela GCM com cocaína, maconha e dinheiro em Ibaté

Suspeito foi flagrado pelos guardas municipais escondendo entorpecentes em um terreno baldio no Jardim Cruzado

22 Dez 2025 - 22h22Por Flávio Fernandes
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Jovem é preso pela GCM com cocaína, maconha e dinheiro em Ibaté - Crédito: Foto: Divulgação/GCM Crédito: Foto: Divulgação/GCM

Um jovem de 24 anos foi preso em flagrante pela Guarda Municipal com drogas e dinheiro na noite desta segunda-feira (22), no Jardim Cruzado, em Araraquara. 

Segundo informações, os guardas municipais faziam patrulhamento pela Rua Antônio Jorge, em um ponto conhecido de tráfico quando avistaram o suspeito tentando esconder algo em um terreno baldio, próximo a um muro. A equipe, realizou a abordagem e localizou no esconderijo uma sacola 28 porções de maconha, 10 pinos de cocaína e um celular, além de aproximadamente R$ 35 em notas trocadas de dinheiro e moedas.

Indagado o jovem confessou que estava vendendo entorpecentes, no local e foi levado para o Plantão Policial de São Carlos. O delegado tomou ciência e registrou um boletim de ocorrência pelo crime de tráfico de drogas, ratificando a prisão do rapaz que foi encaminhado ao Centro de Triagem.

A Guarda Municipal reforçou que o patrulhamento preventivo seguirá intensificado em áreas com histórico de tráfico, com o objetivo de coibir a criminalidade e aumentar a segurança da população.

Leia Também

Guarda Municipal apreende drogas escondidas em praça de Ibaté
Apreensão22h38 - 22 Dez 2025

Guarda Municipal apreende drogas escondidas em praça de Ibaté

Prefeitura de Ibaté divulga funcionamento dos serviços durante o recesso de final de ano
Região20h14 - 22 Dez 2025

Prefeitura de Ibaté divulga funcionamento dos serviços durante o recesso de final de ano

"Ela usava maconha e eu não aceitava", diz homem acusado de matar companheira
Boa Esperança do Sul13h48 - 22 Dez 2025

"Ela usava maconha e eu não aceitava", diz homem acusado de matar companheira

Incêndio mata três pessoas da mesma família, cachorro e gato
Piracicaba 08h35 - 22 Dez 2025

Incêndio mata três pessoas da mesma família, cachorro e gato

Adolescente de 12 anos morre em acidente de bicicleta
Brotas07h58 - 22 Dez 2025

Adolescente de 12 anos morre em acidente de bicicleta

Últimas Notícias