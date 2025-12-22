Jovem é preso pela GCM com cocaína, maconha e dinheiro em Ibaté

Crédito: Foto: Divulgação/GCM

Um jovem de 24 anos foi preso em flagrante pela Guarda Municipal com drogas e dinheiro na noite desta segunda-feira (22), no Jardim Cruzado, em Araraquara.

Segundo informações, os guardas municipais faziam patrulhamento pela Rua Antônio Jorge, em um ponto conhecido de tráfico quando avistaram o suspeito tentando esconder algo em um terreno baldio, próximo a um muro. A equipe, realizou a abordagem e localizou no esconderijo uma sacola 28 porções de maconha, 10 pinos de cocaína e um celular, além de aproximadamente R$ 35 em notas trocadas de dinheiro e moedas.

Indagado o jovem confessou que estava vendendo entorpecentes, no local e foi levado para o Plantão Policial de São Carlos. O delegado tomou ciência e registrou um boletim de ocorrência pelo crime de tráfico de drogas, ratificando a prisão do rapaz que foi encaminhado ao Centro de Triagem.

A Guarda Municipal reforçou que o patrulhamento preventivo seguirá intensificado em áreas com histórico de tráfico, com o objetivo de coibir a criminalidade e aumentar a segurança da população.

