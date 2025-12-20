(16) 99963-6036
sábado, 20 de dezembro de 2025
Araraquara

Jovem é morto a tiros durante festa em área de lazer

20 Dez 2025 - 09h30Por Da redação
Policiais defronte ao local onde ocorreu o crime - Crédito: Flávio Fernandes Policiais defronte ao local onde ocorreu o crime - Crédito: Flávio Fernandes

Um jovem foi morto a tiros no final da madrugada deste sábado (20) durante uma festa realizada em uma área de lazer no Jardim Cruzeiro do Sul, em Araraquara.

De acordo com as informações apuradas, a festa acontecia na Rua Lavineo de Arruda Falcão e reunia diversas pessoas que consumiam bebidas alcoólicas. Em determinado momento, um homem armado chegou ao local em uma motocicleta, acompanhado de um comparsa, entrou no espaço e efetuou disparos direcionados à vítima.

Na tentativa de fuga, outro rapaz acabou sendo atingido por um tiro no pé. Ambos foram socorridos por meios próprios e levados para atendimento médico na UPA Central. O jovem baleado não resistiu aos ferimentos e morreu. O segundo ferido recebeu atendimento médico, passou por avaliação e foi liberado.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para o trabalho da perícia. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico. O caso será investigado pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG), que apura a motivação do crime e trabalha para identificar o autor dos disparos, que fugiu do local na motocicleta com o comparsa.

Câmeras de segurança instaladas na área de lazer devem auxiliar no esclarecimento do caso. Informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181 ou pelo telefone 190 da Polícia Militar.

