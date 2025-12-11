Gestante de 22 anos morre enquanto dormia em cidade da região; bebê também não resiste

Crédito: Arquivo pessoal

Uma jovem de 22 anos morreu enquanto dormia na madrugada desta quarta-feira (10), no Jardim São Francisco, região Leste de Franca. A morte de Izabel de Almeida Borges, que estava grávida de quatro meses, também resultou na perda do bebê. As informações são do portal GCN.

De acordo com familiares, a causa da morte foi uma embolia pulmonar provocada por um episódio de refluxo durante a madrugada.

O velório ocorrerá nesta quinta-feira (11), das 8h às 16h, no Velório do Cemitério Santo Agostinho. Um culto fúnebre está previsto para as 15h, seguido do sepultamento no Cemitério Jardim das Oliveiras.

Leia Também