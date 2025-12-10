Jovem de 20 anos morre após levar descarga elétrica em empresa na região

Crédito: Foto: Flavio Fernandes/São Carlos Agora

Um jovem identificado como Miguel José Cândido de 20 anos morreu na manhã desta quarta-feira (10), após levar uma descarga elétrica enquanto trabalhava em empresa de mineração no Distrito Industrial l, em Araraquara.

Segundo boletim de ocorrênica o auxilier operacional foi encontrado inconsciente por dois funcionários do local que fica na Avendia Francisco Carlos Merlos. Miguel estava em um piso molhado, maquinário e fiação elétrica exposta.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o resgate inicial, encontrando no trajeto uma equipe da USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu, que deu continuidade ao atendimento. A vítima, infelizmente não resistiu.

O corpo de Miguel foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) da cidade e nem a Polícia Militar e a perícia foram acionados para atender a ocorrência. O caso, foi registrado em boletim de ocorrência e será investigado pela Polícia Civil.

