quarta, 10 de dezembro de 2025
Triste

Jovem de 20 anos morre após levar descarga elétrica em empresa na região

Auxiliar operacional Miguel José Cândido foi encontrado inconsciente por funcionários em um piso molhado próximo de fiação

10 Dez 2025 - 18h38Por Flávio Fernandes
Crédito: Foto: Flavio Fernandes/São Carlos Agora

Um jovem identificado como Miguel José Cândido de 20 anos morreu na manhã desta quarta-feira (10), após levar uma descarga elétrica enquanto trabalhava em empresa de mineração no Distrito Industrial l, em Araraquara.

Segundo boletim de ocorrênica o auxilier operacional foi encontrado inconsciente por dois funcionários do local que fica na Avendia Francisco Carlos Merlos. Miguel estava em um piso molhado, maquinário e fiação elétrica exposta. 

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o resgate inicial, encontrando no trajeto uma equipe da USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu, que deu continuidade ao atendimento. A vítima, infelizmente não resistiu.

O corpo de Miguel foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) da cidade e nem a Polícia Militar e a perícia foram acionados para atender a ocorrência. O caso, foi registrado em boletim de ocorrência e será investigado pela Polícia Civil. 

