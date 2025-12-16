Irmãos morrem após acidente em rodovia da região

Crédito: redes sociais

Um grave acidente de trânsito registrado na manhã desta terça-feira (16) na rodovia Armando de Sales Oliveira, em Monte Azul Paulista (SP), resultou na morte de quatro pessoas. As vítimas foram identificadas como moradores de Viradouro, sendo três irmãos. As informações são da Rádio CBN Ribeirão Preto.

De acordo com a apuração, o acidente ocorreu em um trecho de pista simples, nas proximidades de Marcondésia, distrito de Monte Azul Paulista. Um caminhão carregado com feijão perdeu o controle da direção, rodou na pista e acabou tombando sobre um carro que seguia no sentido contrário.

No veículo atingido estavam os irmãos Rafael Marques de Souza, de 34 anos; Rian Marques de Souza, de 24; e Maximiliano Marques de Souza, de 29 anos. Também morreu Roberto Lima da Silva, de 73 anos. Todos seguiam para o trabalho em Olímpia quando o acidente aconteceu.

Segundo a Polícia, a chuva que caía no momento do acidente pode ter contribuído para a perda de controle do caminhão. As causas da tragédia ainda serão investigadas pela perícia técnica.

Leia Também