InterrupÃ§Ã£o temporÃ¡ria no abastecimento de Ã¡gua pode ocorrer no Jardim Cruzado

A Prefeitura Municipal de Ibaté informou que poderá ocorrer interrupção temporária no abastecimento de água no bairro Jardim Cruzado. A medida é necessária em razão de um serviço de adequação na rede, que será realizado para atender às obras em andamento no município.

De acordo com a administração municipal, a intervenção está relacionada à instalação da passarela na Avenida São João. A estrutura está sendo construída com o objetivo de oferecer mais segurança aos moradores que realizam a travessia entre o bairro Cruzado e a região central da cidade, nos dois sentidos.

A nova passarela deverá proporcionar mais proteção e tranquilidade aos pedestres, além de organizar o fluxo de travessia e contribuir para a melhoria da mobilidade urbana no local.

A Prefeitura orienta os moradores do Jardim Cruzado a utilizarem a água de forma consciente durante o período de execução do serviço. Assim que os trabalhos forem concluídos, o abastecimento será restabelecido normalmente.

