(16) 99963-6036
quarta, 04 de marÃ§o de 2026
IbatÃ©

InterrupÃ§Ã£o temporÃ¡ria no abastecimento de Ã¡gua pode ocorrer no Jardim Cruzado

04 Mar 2026 - 11h40Por Jessica
SIGA O SCA NO
SÃ£o Carlos Agora no Google News
Torneira - CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£oTorneira - CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£o

A Prefeitura Municipal de Ibaté informou que poderá ocorrer interrupção temporária no abastecimento de água no bairro Jardim Cruzado. A medida é necessária em razão de um serviço de adequação na rede, que será realizado para atender às obras em andamento no município.

De acordo com a administração municipal, a intervenção está relacionada à instalação da passarela na Avenida São João. A estrutura está sendo construída com o objetivo de oferecer mais segurança aos moradores que realizam a travessia entre o bairro Cruzado e a região central da cidade, nos dois sentidos.

A nova passarela deverá proporcionar mais proteção e tranquilidade aos pedestres, além de organizar o fluxo de travessia e contribuir para a melhoria da mobilidade urbana no local.

A Prefeitura orienta os moradores do Jardim Cruzado a utilizarem a água de forma consciente durante o período de execução do serviço. Assim que os trabalhos forem concluídos, o abastecimento será restabelecido normalmente.

 

Leia TambÃ©m

Idoso agredido com martelo pela companheira segue internado em estado grave na UTI
Araraquara06h37 - 04 Mar 2026

Idoso agredido com martelo pela companheira segue internado em estado grave na UTI

Engavetamento deixa trÃ¢nsito congestionado na Washington LuÃ­s
Rio Claro13h27 - 03 Mar 2026

Engavetamento deixa trÃ¢nsito congestionado na Washington LuÃ­s

IbatÃ© recebe Carreta de CapacitaÃ§Ã£o em PanificaÃ§Ã£o e AÃ§ougue com 60 vagas gratuitas
RegiÃ£o16h04 - 02 Mar 2026

IbatÃ© recebe Carreta de CapacitaÃ§Ã£o em PanificaÃ§Ã£o e AÃ§ougue com 60 vagas gratuitas

Drogas sÃ£o apreendidas no Jardim Popular em IbatÃ©
Jardim Popular10h23 - 02 Mar 2026

Drogas sÃ£o apreendidas no Jardim Popular em IbatÃ©

Mulher Ã© presa pela PM apÃ³s agredir companheiro com golpes de martelo na regiÃ£o
Brutalidade09h47 - 02 Mar 2026

Mulher Ã© presa pela PM apÃ³s agredir companheiro com golpes de martelo na regiÃ£o

Ãšltimas NotÃ­cias