Interior de SP Ã© alvo de operaÃ§Ã£o contra facÃ§Ã£o

CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£o

A Polícia Militar de São Paulo participa, na manhã desta quarta-feira (18), da Operação Dry Fall, deflagrada em conjunto com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, vinculada à Polícia Federal, com base em Campinas. A ação tem como objetivo desarticular uma organização criminosa com atuação no interior paulista, investigada por tráfico de drogas, tráfico de armas e crimes violentos.

Ao todo, cerca de 250 policiais militares foram mobilizados, incluindo equipes do 1º e 10º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) e do Comando de Choque. Estão sendo cumpridos 35 mandados de busca e apreensão e 37 mandados de prisão temporária em cidades como Mogi Mirim, Sumaré, Hortolândia, Limeira, Rio Claro, Araras e São Bernardo do Campo. A operação também se estende a municípios nos estados de Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro.

Entre as medidas determinadas pela Justiça estão o sequestro de bens, o bloqueio de aproximadamente 150 contas bancárias — que podem somar até R$ 70 milhões — e a suspensão das atividades de 20 empresas investigadas por participação em um esquema de lavagem de dinheiro.

De acordo com as investigações, o grupo possuía estrutura organizada e ligação com uma facção criminosa de atuação nacional. A organização era responsável pela movimentação de carregamentos de haxixe, além de atuar no tráfico de armas com logística interestadual.

A Operação Dry Fall segue em andamento, e novas informações podem ser divulgadas pelas autoridades ao longo do dia.

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