Com uma populaÃ§Ã£o de 45,2 milhÃµes de habitantes, o estado de SÃ£o Paulo gera aproximadamente 40 mil toneladas de resÃ­duos sÃ³lidos por dia - CrÃ©dito: AgÃªncia Brasil

No dia 12 de março, Ribeirão Bonito, na Região Central Paulista, receberá um programa de capacitação técnica para gestores municipais enfrentarem um dos maiores desafios ambientais e sanitários: a gestão dos resíduos sólidos. A capacitação técnica, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (Semil), tem como objetivo viabilizar uma destinação ambientalmente adequada dos materiais e faz parte do programa Integra Resíduos, que busca fortalecer e aprimorar o manejo de resíduos nas cidades paulistas, considerando as necessidades regionais e locais em todas as etapas, desde a geração até a destinação final. A ação tem um investimento total aproximado de R$ 6,3 milhões para capacitar técnicos em todas as 16 regiões paulistas.

Alinhada às diretrizes e metas da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e do Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS), a primeira capacitação foi realizada em Assis, na região de Marília. O curso, com duração de oito horas, reuniu cerca de 50 participantes, incluindo gestores municipais, representantes de associações e cooperativas de catadores e outros interessados.

Ministrada pela Fundação Instituto de Administração (FIA), a oficina abordou temas essenciais, como sustentabilidade financeira, educação ambiental, coleta seletiva, aspectos jurídicos e planejamento logístico da gestão de resíduos. A fundação aplicou uma metodologia baseada em um diagnóstico regional detalhado, que permitiu propor soluções customizadas para os municípios.

O subsecretário de Recursos Hídricos e Saneamento Básico da Semil, Cristiano Kenji, comentou sobre o papel do Estado em auxiliar os municípios a avançarem na gestão de resíduos sólidos: “Essa capacitação fortalece a capacidade dos municípios de implementar soluções eficientes e sustentáveis para a gestão de resíduos, respeitando as características regionais. É uma política pública que conecta o planejamento estadual às necessidades locais, gera economia, reduz impactos ambientais e melhora diretamente os serviços prestados ao cidadão.”

TREINAMENTO ONLINE – Adicionalmente, está prevista para o próximo mês a realização de capacitação destinada a 335 municípios aderentes ao Programa Integra Resíduos, na modalidade a distância, com carga horária total de 20 horas. Dentre as disciplinas abordadas estão o papel do município na gestão dos resíduos, planejamento, análise financeira, logística, entre outros.

SOBRE O INTEGRA RESÍDUOS – Lançado em 2024, o Integra Resíduos tem como objetivo modernizar a gestão de resíduos sólidos por meio de modelos regionais, oferecendo soluções economicamente viáveis para os municípios. A iniciativa abrange desde o planejamento até a atração de investimentos.

O programa será desenvolvido em ciclos. Nesta primeira etapa, participam 65 municípios, organizados em três consórcios intermunicipais, além da Região Metropolitana de Campinas, em parceria com a Companhia Paulista de Parcerias (CPP), vinculada à Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI). Paralelamente, todos os municípios que se inscreveram no programa recebem capacitação para fortalecer a governança e preparar as próximas fases.

No momento, o programa encontra-se na fase de diagnóstico de engenharia. Já foram realizadas visitas aos municípios para levantamento da infraestrutura existente, bem como o recebimento de dados e informações das prefeituras. Em conjunto com a equipe de engenharia, está em andamento a estruturação do projeto, incluindo a definição das rotas tecnológicas e dos pontos de transbordo. A publicação do edital está prevista para o terceiro trimestre de 2026.

DESTINAÇÃO DO LIXO URBANO EM SP – Com uma população de 45,2 milhões de habitantes, o estado de São Paulo gera aproximadamente 40 mil toneladas de resíduos sólidos por dia, o que representa um custo anual de cerca de R$ 6 bilhões apenas com a destinação do lixo urbano.

Entre os 645 municípios paulistas, 536 produzem menos de 50 toneladas por dia, e cerca de 200 percorrem mais de 50 quilômetros para realizar a disposição final dos resíduos. Atualmente, 114 aterros sanitários têm vida útil igual ou inferior a dois anos, o que evidencia a urgência da adoção de soluções regionais estruturadas.

Conheça a programação por região:

No mês de fevereiro: Assis (03/02 – região de Marília); Lins (05/02 – região de Bauru); Caçapava (10/02 – região de São José dos Campos); Itu (12/02 – região de Sorocaba); Sertãozinho (24/02 – região de Ribeirão Preto) e Aramina (26/02 – região de Franca).

Em março, será na cidade de Lucélia (03/03 – região de Presidente Prudente); Guararapes (05/03 – região de Araçatuba); Piraju (10/03 – região de Itapeva); Ribeirão Bonito (12/03 – região Central); Suzano (17/03 – RMSP); Cajati (19/03 – região de Registro); Valentim Gentil (24/03 – região de São José do Rio Preto); e Pirangi (26/03 – região de Barretos).

Já no mês de abril, as oficinas serão finalizadas nas cidades de São Vicente (07/04 – região de Santos) e Socorro (09/04 – região de Campinas).

Leia TambÃ©m