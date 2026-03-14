InstalaÃ§Ã£o de rampas em passarela altera acesso em Santa Gertrudes

A Eixo SP Concessionária de Rodovias realizará uma operação especial para içamento e instalação de rampas metálicas da passarela localizada no km 169 da SP 310 - Rodovia Washington Luís, em Santa Gertrudes. As atividades estão previstas para ocorrer entre esta segunda e quarta-feira, dias 16 a 18, podendo sofrer alterações em função das condições do tempo e operacionais.

A intervenção integra as obras de adequação das passarelas às normas de acessibilidade, com a instalação de 11 módulos metálicos de rampas que permitirão a utilização segura da estrutura por todos os usuários. Para viabilizar os trabalhos de içamento com guindastes, será necessária a interdição da via marginal no sentido Interior, além do bloqueio da alça de acesso à marginal e do retorno existente no dispositivo. Durante esse período, os motoristas deverão utilizar como alternativa o retorno localizado no km 172 da rodovia.

No sentido Capital, os trabalhos ocorrerão com estreitamento de faixa na via marginal, mantendo o fluxo de veículos no local, enquanto são realizados os içamentos dos módulos restantes da estrutura. A operação contará com sinalização especial atendendo as especificações técnicas necessárias para garantir a segurança dos usuários da rodovia e das equipes envolvidas nos trabalhos. Mensagens informativas também serão exibidas nos painéis eletrônicos ao longo da SP 310 para orientar os condutores.

A Eixo SP orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao trafegar pelo trecho, respeitando a sinalização implantada e, principalmente, os limites de velocidade estabelecidos, contribuindo para a segurança e a fluidez do tráfego durante o período de obras.

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