Incêndio mata três pessoas da mesma família, cachorro e gato

Três pessoas morreram em um incêndio registrado na manhã deste domingo (21) em um apartamento localizado no bairro Água Branca, em Piracicaba. As vítimas foram identificadas como Lineu Peixoto dos Santos Júnior, de 47 anos, Thais Fernanda de Oliveira Matías, de 41, e Maria Eduarda de Oliveira Corder, de 18 anos. As informações foram confirmadas pelo Corpo de Bombeiros.

Lineu era dentista e atuava em uma clínica odontológica com atendimento 24 horas, localizada na Avenida Dois Córregos, no município. Em publicações nas redes sociais da clínica, é possível ver Thais, sua companheira, auxiliando nos atendimentos realizados no local.

Maria Eduarda era filha de Thais e enteada de Lineu. A jovem era proprietária de uma loja de roupas femininas situada na Vila Sônia, também em Piracicaba.

Além das três vítimas, um cachorro e um gato que estavam no apartamento também morreram em decorrência do incêndio, segundo os bombeiros. As chamas foram controladas no início da tarde, porém a estrutura do prédio passará por avaliação da Defesa Civil.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência às 10h36, na Avenida Francisco Luiz Rasera, nº 861, no bairro Água Branca, no Condomínio Villa Serena. Ao todo, 15 bombeiros participaram do combate às chamas, com apoio de policiais. A Defesa Civil esteve no local para acompanhar a situação.

As causas do incêndio ainda serão apuradas e investigadas pelas autoridades competentes.

