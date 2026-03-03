Idoso agredido com martelo pela companheira segue internado em estado grave na UTI

CrÃ©dito: Araraquara Agora

Um idoso de 78 anos permanece internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Araraquara após ter sido atingido com golpes de martelo, supostamente desferidos pela própria companheira, de 50 anos. A agressão ocorreu na tarde do último sábado (28), na região central de Boa Esperança do Sul.

Em nota oficial, o hospital informou que o paciente está sedado, intubado e apresenta quadro clínico instável. Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada depois que a vítima deu entrada no pronto-socorro da cidade com ferimentos graves na cabeça e no rosto.

Diante da gravidade das lesões, o homem precisou ser transferido para Araraquara, onde segue sob cuidados intensivos.

Uma testemunha, de 51 anos, relatou que o casal mantinha um relacionamento e residia junto. De acordo com a trabalhadora rural, momentos antes da agressão, a suspeita teria ameaçado o companheiro, afirmando que, caso ele não lhe entregasse dinheiro para comprar cerveja, “iria tomar todo o seu sangue”.

Desconfiada da situação, a testemunha entrou na casa localizada na Rua José Araújo Ferraz, alegando que pediria um copo de água. No interior do imóvel, encontrou o idoso caído no chão, com grande quantidade de sangue.

Ao lado da vítima, havia um martelo com manchas de sangue. Inicialmente, a mulher teria informado aos policiais que o companheiro havia sofrido uma queda, mas a versão foi considerada incompatível com as evidências encontradas no local. Diante dos indícios, ela foi presa em flagrante por tentativa de homicídio.

Histórico

A suspeita já havia sido detida anteriormente por crime semelhante. Em 24 de setembro de 2021, ela foi presa em flagrante após esfaquear o então marido, de 50 anos, em uma residência na Rua Padre Noronha, no Jardim Dante Verdolini, também em Boa Esperança do Sul.

Na ocasião, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica. Os agentes encontraram a vítima caída na sala, com grande quantidade de sangue, e uma faca próxima ao corpo. A mulher foi localizada escondida sob uma cama e alegou ter agido em legítima defesa.

Ela chegou a permanecer detida na Cadeia Pública de Fernando Prestes e, posteriormente, obteve liberdade, ficando impedida por decisão judicial de se aproximar do homem.

Agora, a Polícia Civil investiga as circunstâncias do novo caso e a motivação da agressão. O idoso segue internado na UTI, em estado grave.

