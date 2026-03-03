(16) 99963-6036
quarta, 04 de marÃ§o de 2026
Araraquara

Idoso agredido com martelo pela companheira segue internado em estado grave na UTI

04 Mar 2026 - 06h37Por Da redaÃ§Ã£o
SIGA O SCA NO
SÃ£o Carlos Agora no Google News
Idoso agredido com martelo pela companheira segue internado em estado grave na UTI - CrÃ©dito: Araraquara Agora CrÃ©dito: Araraquara Agora

Um idoso de 78 anos permanece internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Araraquara após ter sido atingido com golpes de martelo, supostamente desferidos pela própria companheira, de 50 anos. A agressão ocorreu na tarde do último sábado (28), na região central de Boa Esperança do Sul.

Em nota oficial, o hospital informou que o paciente está sedado, intubado e apresenta quadro clínico instável. Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada depois que a vítima deu entrada no pronto-socorro da cidade com ferimentos graves na cabeça e no rosto.

Diante da gravidade das lesões, o homem precisou ser transferido para Araraquara, onde segue sob cuidados intensivos.

Uma testemunha, de 51 anos, relatou que o casal mantinha um relacionamento e residia junto. De acordo com a trabalhadora rural, momentos antes da agressão, a suspeita teria ameaçado o companheiro, afirmando que, caso ele não lhe entregasse dinheiro para comprar cerveja, “iria tomar todo o seu sangue”.

Desconfiada da situação, a testemunha entrou na casa localizada na Rua José Araújo Ferraz, alegando que pediria um copo de água. No interior do imóvel, encontrou o idoso caído no chão, com grande quantidade de sangue.

Ao lado da vítima, havia um martelo com manchas de sangue. Inicialmente, a mulher teria informado aos policiais que o companheiro havia sofrido uma queda, mas a versão foi considerada incompatível com as evidências encontradas no local. Diante dos indícios, ela foi presa em flagrante por tentativa de homicídio.

Histórico

A suspeita já havia sido detida anteriormente por crime semelhante. Em 24 de setembro de 2021, ela foi presa em flagrante após esfaquear o então marido, de 50 anos, em uma residência na Rua Padre Noronha, no Jardim Dante Verdolini, também em Boa Esperança do Sul.

Na ocasião, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica. Os agentes encontraram a vítima caída na sala, com grande quantidade de sangue, e uma faca próxima ao corpo. A mulher foi localizada escondida sob uma cama e alegou ter agido em legítima defesa.

Ela chegou a permanecer detida na Cadeia Pública de Fernando Prestes e, posteriormente, obteve liberdade, ficando impedida por decisão judicial de se aproximar do homem.

Agora, a Polícia Civil investiga as circunstâncias do novo caso e a motivação da agressão. O idoso segue internado na UTI, em estado grave.

Leia TambÃ©m

Engavetamento deixa trÃ¢nsito congestionado na Washington LuÃ­s
Rio Claro13h27 - 03 Mar 2026

Engavetamento deixa trÃ¢nsito congestionado na Washington LuÃ­s

IbatÃ© recebe Carreta de CapacitaÃ§Ã£o em PanificaÃ§Ã£o e AÃ§ougue com 60 vagas gratuitas
RegiÃ£o16h04 - 02 Mar 2026

IbatÃ© recebe Carreta de CapacitaÃ§Ã£o em PanificaÃ§Ã£o e AÃ§ougue com 60 vagas gratuitas

Drogas sÃ£o apreendidas no Jardim Popular em IbatÃ©
Jardim Popular10h23 - 02 Mar 2026

Drogas sÃ£o apreendidas no Jardim Popular em IbatÃ©

Mulher Ã© presa pela PM apÃ³s agredir companheiro com golpes de martelo na regiÃ£o
Brutalidade09h47 - 02 Mar 2026

Mulher Ã© presa pela PM apÃ³s agredir companheiro com golpes de martelo na regiÃ£o

Homem Ã© baleado apÃ³s se envolver em confusÃ£o em casa noturna
MatÃ£o 08h06 - 02 Mar 2026

Homem Ã© baleado apÃ³s se envolver em confusÃ£o em casa noturna

Ãšltimas NotÃ­cias