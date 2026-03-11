VÃ­timas fatais estavam em um veÃ­culo Corsa Classic - CrÃ©dito: SCA

A Polícia Civil identificou as vítimas do grave acidente registrado na manhã de terça-feira (11), na Rodovia SP-215, na altura do km 185+750, no município de Dourado (SP). A colisão frontal entre dois veículos deixou duas pessoas mortas e duas feridas.

De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente envolveu uma caminhonete RAM Rampage Laramie, com placas de Boa Esperança do Sul (SP), e um Chevrolet Classic, com placas de São José dos Campos (SP).

Segundo apurado pelos policiais militares rodoviários no local, a caminhonete era conduzida por um homem de 58 anos, que seguia pela rodovia no sentido Dourado–Obelisco. No veículo também estava uma mulher de 53 anos.

No sentido contrário trafegava o Chevrolet Classic, dirigido por Eduardo Junio Antonio, de 34 anos. Com o impacto da colisão frontal, o motorista morreu no local.

O passageiro do Classic, Gustavo Souza Carvalho de Lima, de 42 anos, chegou a ser socorrido ao Pronto-Socorro Municipal de Ribeirão Bonito, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade.

Já os ocupantes da caminhonete sofreram ferimentos e foram socorridos e transferidos para a Santa Casa de São Carlos.

A Polícia Científica foi acionada e realizou a perícia no local do acidente. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de São Carlos.

O caso foi registrado como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, e será investigado pela Delegacia de Polícia de Dourado, que apura as circunstâncias da colisão.

Os corpos das vítimas serão sepultados nesta quinta-feira em São José dos Campos.

