Ibateense cai em golpe ao tentar comprar carro pela internet

Um homem de 62 anos procurou a Polícia Civil de Ibaté para registrar um boletim de ocorrência após ser vítima de estelionato cometido por meio da internet. O caso foi comunicado na tarde de sexta-feira (26) e está sendo investigado pela Delegacia de Polícia do município.

Segundo o registro policial, o golpe teve início após a vítima encontrar um anúncio de venda de um veículo em uma rede social. O automóvel, um Fiat Uno branco, teria sido anunciado por um suposto vendedor, com quem a vítima passou a conversar por aplicativo de mensagens.

Durante a negociação, o golpista enviou fotos de cartões bancários e documentos, além de compartilhar localização e imagens de familiares, com o objetivo de transmitir credibilidade. Convencido da veracidade da proposta, o homem realizou um depósito em dinheiro no valor de R$ 660 em uma casa lotérica de Ibaté, conforme orientação recebida.

O estelionatário também encaminhou um suposto contrato de compra e venda do veículo, além da cobrança de uma taxa contratual relacionada a despesas como procuração, laudo veicular e documentação. Após a confirmação do pagamento, a vítima não conseguiu mais contato efetivo para finalizar a entrega do carro, percebendo então que havia sido enganada.

O caso foi registrado como estelionato, conforme o artigo 171 do Código Penal. A autoria, até o momento, é desconhecida, e a Polícia Civil segue com as investigações para tentar identificar os responsáveis pelo golpe.

