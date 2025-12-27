(16) 99963-6036
sábado, 27 de dezembro de 2025
Região

Ibateense cai em golpe ao tentar comprar carro pela internet

27 Dez 2025 - 07h20Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Celular - Crédito: reprodução/Agência SPCelular - Crédito: reprodução/Agência SP

Um homem de 62 anos procurou a Polícia Civil de Ibaté para registrar um boletim de ocorrência após ser vítima de estelionato cometido por meio da internet. O caso foi comunicado na tarde de sexta-feira (26) e está sendo investigado pela Delegacia de Polícia do município.

Segundo o registro policial, o golpe teve início após a vítima encontrar um anúncio de venda de um veículo em uma rede social. O automóvel, um Fiat Uno branco, teria sido anunciado por um suposto vendedor, com quem a vítima passou a conversar por aplicativo de mensagens.

Durante a negociação, o golpista enviou fotos de cartões bancários e documentos, além de compartilhar localização e imagens de familiares, com o objetivo de transmitir credibilidade. Convencido da veracidade da proposta, o homem realizou um depósito em dinheiro no valor de R$ 660 em uma casa lotérica de Ibaté, conforme orientação recebida.

O estelionatário também encaminhou um suposto contrato de compra e venda do veículo, além da cobrança de uma taxa contratual relacionada a despesas como procuração, laudo veicular e documentação. Após a confirmação do pagamento, a vítima não conseguiu mais contato efetivo para finalizar a entrega do carro, percebendo então que havia sido enganada.

O caso foi registrado como estelionato, conforme o artigo 171 do Código Penal. A autoria, até o momento, é desconhecida, e a Polícia Civil segue com as investigações para tentar identificar os responsáveis pelo golpe.

Leia Também

GCM e PM apreendem moto sem placa e com chassi adulterado durante ação conjunta em Ibaté
Ação Conjunta01h37 - 27 Dez 2025

GCM e PM apreendem moto sem placa e com chassi adulterado durante ação conjunta em Ibaté

Polícia Militar apreende mais de 33 kg de drogas em "casa bomba"
Porto Ferreira 21h04 - 26 Dez 2025

Polícia Militar apreende mais de 33 kg de drogas em "casa bomba"

Homem que morreu após ser atropelado por carro na SP-255 é identificado
Identificado18h05 - 26 Dez 2025

Homem que morreu após ser atropelado por carro na SP-255 é identificado

Genro que se envolveu com sogro diz ter sido alvo de atentado a tiros na região
Atentado03h03 - 26 Dez 2025

Genro que se envolveu com sogro diz ter sido alvo de atentado a tiros na região

Homem morre após ser atropelado por carro na SP-255
Atropelamento Fatal02h53 - 26 Dez 2025

Homem morre após ser atropelado por carro na SP-255

Últimas Notícias