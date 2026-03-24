O município de Ibaté foi contemplado com um novo veículo entregue pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio do Fundo Social de Solidariedade. A cerimônia ocorreu na tarde de segunda-feira, 23 de março, no Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista.

Representando o município, participaram da entrega o prefeito Ronaldo Venturi, a primeira-dama Marcia Perruci e a secretária municipal de Assistência Social Jacqueline Barbosa. O evento reuniu diversas autoridades, incluindo o governador Tarcísio de Freitas, a primeira-dama e presidente do Fundo Social paulista Cristiane Freitas, o vice-governador Felicio Ramuth e o presidente da Assembleia Legislativa André do Prado.

A iniciativa integra um pacote do governo estadual que destinou 350 novos veículos a fundos sociais municipais, com investimento total de R$ 36,2 milhões. Ibaté foi contemplada com uma Fiat Strada, que será utilizada nas ações da Secretaria de Assistência Social.

Segundo o prefeito Ronaldo Venturi, o novo veículo vai contribuir diretamente para o fortalecimento dos serviços prestados à população. “Esse veículo será de grande importância para o Fundo Social de Ibaté, pois vai auxiliar no transporte de alimentos, materiais e no apoio às ações sociais realizadas no município. Agradecemos ao Governo do Estado por mais essa parceria que fortalece o atendimento às famílias que mais precisam”, destacou.

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