IbatÃ© recebe Carreta de CapacitaÃ§Ã£o em PanificaÃ§Ã£o e AÃ§ougue com 60 vagas gratuitas

A Prefeitura de Ibaté firmou convênio com o Fundo Social de São Paulo para trazer ao município a Carreta de Capacitação em Panificação e Açougue. A iniciativa amplia as oportunidades de formação profissional e oferece cursos gratuitos à população.

O objetivo é promover qualificação profissional, geração de renda e novas perspectivas de inserção no mercado de trabalho. Ao todo, serão disponibilizadas 60 vagas para moradores interessados em se capacitar nas áreas de panificação e açougue.

As aulas acontecerão entre os dias 9 e 20 de março, na Pirâmide de Ibaté. As inscrições são destinadas exclusivamente a maiores de 18 anos e devem ser realizadas pelo site oficial do programa:

https://www.cursofussp.sp.gov.br/

Quem preferir também pode procurar a Secretaria de Assistência Social, localizada no Complexo Social, para obter mais informações e apoio no processo de inscrição.

De acordo com a administração municipal, a ação representa mais um passo no fortalecimento da capacitação profissional em Ibaté. Investir em qualificação é investir no futuro da cidade, criando oportunidades reais para que os moradores conquistem autonomia financeira e ampliem suas chances no mercado de trabalho.

Os interessados devem ficar atentos aos prazos para garantir a participação.

Leia TambÃ©m