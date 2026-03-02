(16) 99963-6036
segunda, 02 de marÃ§o de 2026
RegiÃ£o

IbatÃ© recebe Carreta de CapacitaÃ§Ã£o em PanificaÃ§Ã£o e AÃ§ougue com 60 vagas gratuitas

02 Mar 2026 - 16h04Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
SÃ£o Carlos Agora no Google News
IbatÃ© recebe Carreta de CapacitaÃ§Ã£o em PanificaÃ§Ã£o e AÃ§ougue com 60 vagas gratuitas -

A Prefeitura de Ibaté firmou convênio com o Fundo Social de São Paulo para trazer ao município a Carreta de Capacitação em Panificação e Açougue. A iniciativa amplia as oportunidades de formação profissional e oferece cursos gratuitos à população.

O objetivo é promover qualificação profissional, geração de renda e novas perspectivas de inserção no mercado de trabalho. Ao todo, serão disponibilizadas 60 vagas para moradores interessados em se capacitar nas áreas de panificação e açougue.

As aulas acontecerão entre os dias 9 e 20 de março, na Pirâmide de Ibaté. As inscrições são destinadas exclusivamente a maiores de 18 anos e devem ser realizadas pelo site oficial do programa:
 https://www.cursofussp.sp.gov.br/

Quem preferir também pode procurar a Secretaria de Assistência Social, localizada no Complexo Social, para obter mais informações e apoio no processo de inscrição.

De acordo com a administração municipal, a ação representa mais um passo no fortalecimento da capacitação profissional em Ibaté. Investir em qualificação é investir no futuro da cidade, criando oportunidades reais para que os moradores conquistem autonomia financeira e ampliem suas chances no mercado de trabalho.

Os interessados devem ficar atentos aos prazos para garantir a participação.

Leia TambÃ©m

Drogas sÃ£o apreendidas no Jardim Popular em IbatÃ©
Jardim Popular10h23 - 02 Mar 2026

Drogas sÃ£o apreendidas no Jardim Popular em IbatÃ©

Mulher Ã© presa pela PM apÃ³s agredir companheiro com golpes de martelo na regiÃ£o
Brutalidade09h47 - 02 Mar 2026

Mulher Ã© presa pela PM apÃ³s agredir companheiro com golpes de martelo na regiÃ£o

Homem Ã© baleado apÃ³s se envolver em confusÃ£o em casa noturna
MatÃ£o 08h06 - 02 Mar 2026

Homem Ã© baleado apÃ³s se envolver em confusÃ£o em casa noturna

Integra ResÃ­duos estarÃ¡ em RibeirÃ£o Bonito no dia 12 de marÃ§o
Meio Ambiente 10h11 - 01 Mar 2026

Integra ResÃ­duos estarÃ¡ em RibeirÃ£o Bonito no dia 12 de marÃ§o

ForÃ§a TÃ¡tica flagra adolescentes com drogas em IbatÃ©
Jardim Cruzado06h20 - 01 Mar 2026

ForÃ§a TÃ¡tica flagra adolescentes com drogas em IbatÃ©

Ãšltimas NotÃ­cias