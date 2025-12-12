Ibaté recebe Caravana de Natal da Coca-Cola nesta sexta-feira

Caravana Coca-Cola - Crédito: arquivo

A magia do Natal vai tomar conta de Ibaté nesta sexta-feira (12) com a chegada da tradicional Caravana de Natal da Coca-Cola. O desfile iluminado, que encanta crianças e adultos por onde passa.

O trajeto terá início na Rua Santa Iria, no Jardim Encanto do Planalto, e seguirá por importantes vias do município. Entre os pontos que receberão a passagem dos caminhões temáticos estão a Avenida São João, a Rua Conselheiro Moreira de Barros e a Rua Visconde de Pelotas, garantindo aos moradores diferentes locais para acompanhar o espetáculo.

