(16) 99963-6036
segunda, 26 de janeiro de 2026
Região

Ibaté inicia realização inédita de exames de mapeamento de retina no Hospital Municipal

26 Jan 2026 - 21h07Por Jessica Carvalho R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Ibaté inicia realização inédita de exames de mapeamento de retina no Hospital Municipal -

A Prefeitura de Ibaté, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou a realização de exames de mapeamento de retina no Hospital Municipal. O procedimento, fundamental para o diagnóstico e acompanhamento de diversas doenças oculares, passa a ser ofertado diretamente no município de forma inédita.

Neste primeiro momento, estão sendo realizados 40 exames, o que representa um avanço significativo na ampliação do acesso da população a esse tipo de diagnóstico especializado. Até então, Ibaté dependia exclusivamente das vagas disponibilizadas pela Diretoria Regional de Saúde (DRS), com uma média de apenas cinco exames por mês, enquanto a rede municipal registra cerca de 70 novos pedidos mensais.

Essa limitação gerou uma demanda reprimida de aproximadamente 300 pacientes aguardando pelo procedimento. Com a implantação do serviço no próprio Hospital Municipal, a expectativa é reduzir gradativamente a fila de espera e eliminar a demanda acumulada ao longo dos próximos meses.

A iniciativa também fortalece a descentralização dos serviços de saúde, facilita o acesso da população, diminui a necessidade de deslocamentos para outros municípios e melhora a resolutividade da rede pública local.

Leia Também

Motorista é atacado por ácido pela ex-companheira em ponto de ônibus na região
Não Aceita O Fim21h17 - 26 Jan 2026

Motorista é atacado por ácido pela ex-companheira em ponto de ônibus na região

Defesa Civil captura cobra cascavel em Ibaté
Jardim das Palmeiras10h04 - 26 Jan 2026

Defesa Civil captura cobra cascavel em Ibaté

Motociclista morre em colisão com carreta na Rodovia Washington Luís
Santa Adélia06h22 - 26 Jan 2026

Motociclista morre em colisão com carreta na Rodovia Washington Luís

Celulares, carregadores e anotações são apreendidos durante revista em Penitenciária na região
Apreensão Nas Celas11h58 - 25 Jan 2026

Celulares, carregadores e anotações são apreendidos durante revista em Penitenciária na região

Casal morre após capotamento na SP-351, filho fica hospitalizado
Região06h28 - 25 Jan 2026

Casal morre após capotamento na SP-351, filho fica hospitalizado

Últimas Notícias