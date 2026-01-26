Ibaté inicia realização inédita de exames de mapeamento de retina no Hospital Municipal

A Prefeitura de Ibaté, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou a realização de exames de mapeamento de retina no Hospital Municipal. O procedimento, fundamental para o diagnóstico e acompanhamento de diversas doenças oculares, passa a ser ofertado diretamente no município de forma inédita.

Neste primeiro momento, estão sendo realizados 40 exames, o que representa um avanço significativo na ampliação do acesso da população a esse tipo de diagnóstico especializado. Até então, Ibaté dependia exclusivamente das vagas disponibilizadas pela Diretoria Regional de Saúde (DRS), com uma média de apenas cinco exames por mês, enquanto a rede municipal registra cerca de 70 novos pedidos mensais.

Essa limitação gerou uma demanda reprimida de aproximadamente 300 pacientes aguardando pelo procedimento. Com a implantação do serviço no próprio Hospital Municipal, a expectativa é reduzir gradativamente a fila de espera e eliminar a demanda acumulada ao longo dos próximos meses.

A iniciativa também fortalece a descentralização dos serviços de saúde, facilita o acesso da população, diminui a necessidade de deslocamentos para outros municípios e melhora a resolutividade da rede pública local.

Leia Também