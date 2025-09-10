Ibaté abre inscrições para curso gratuito de cuidador de idosos em parceria com o Senac

A Prefeitura de Ibaté, em parceria com o Senac, anunciou a abertura das inscrições para o curso gratuito de cuidador de idosos. A partir do dia 10 de setembro, os interessados poderão se inscrever para participar da formação, que integra o Programa Senac de Gratuidade e marca o primeiro curso voltado à área da saúde oferecido na cidade dentro dessa cooperação.

Com carga horária de 160 horas, o curso terá início em 29 de setembro e seguirá até 5 de dezembro de 2025, com aulas presenciais realizadas de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h30, na Escola Municipal Neusa Milori Freddi.

O objetivo da iniciativa é formar profissionais capacitados para atuar na promoção do envelhecimento saudável, contribuindo para a autonomia, a qualidade de vida e a convivência social e familiar dos idosos, sempre pautados em princípios éticos.

Pré-requisitos

Para participar, é necessário:

Ter ensino fundamental completo;

Ter idade mínima de 18 anos;

Atender aos critérios do Programa Senac de Gratuidade, que inclui renda familiar de até dois salários mínimos federais por pessoa, entre outros requisitos.

Inscrições

As inscrições serão feitas exclusivamente pelo sistema online do Senac ou presencialmente no Paço Municipal (Av. São João, nº 1.771, Centro), a partir do dia 10 de setembro.

