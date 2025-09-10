(16) 99963-6036
quarta, 10 de setembro de 2025
Região

Ibaté abre inscrições para curso gratuito de cuidador de idosos em parceria com o Senac

10 Set 2025 - 07h50Por Jessica Carvalho R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Ibaté abre inscrições para curso gratuito de cuidador de idosos em parceria com o Senac -

A Prefeitura de Ibaté, em parceria com o Senac, anunciou a abertura das inscrições para o curso gratuito de cuidador de idosos. A partir do dia 10 de setembro, os interessados poderão se inscrever para participar da formação, que integra o Programa Senac de Gratuidade e marca o primeiro curso voltado à área da saúde oferecido na cidade dentro dessa cooperação.

Com carga horária de 160 horas, o curso terá início em 29 de setembro e seguirá até 5 de dezembro de 2025, com aulas presenciais realizadas de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h30, na Escola Municipal Neusa Milori Freddi.

O objetivo da iniciativa é formar profissionais capacitados para atuar na promoção do envelhecimento saudável, contribuindo para a autonomia, a qualidade de vida e a convivência social e familiar dos idosos, sempre pautados em princípios éticos.

Pré-requisitos

Para participar, é necessário:

Ter ensino fundamental completo;

Ter idade mínima de 18 anos;

Atender aos critérios do Programa Senac de Gratuidade, que inclui renda familiar de até dois salários mínimos federais por pessoa, entre outros requisitos.

Inscrições

As inscrições serão feitas exclusivamente pelo sistema online do Senac ou presencialmente no Paço Municipal (Av. São João, nº 1.771, Centro), a partir do dia 10 de setembro.

Leia Também

Prefeitura de Ibaté continua com inscrições abertas para a Banda Marcial
Região17h32 - 09 Set 2025

Prefeitura de Ibaté continua com inscrições abertas para a Banda Marcial

Câmara de Ibaté cria cargo de Secretário Legislativo e reajusta referências salariais
Região15h58 - 09 Set 2025

Câmara de Ibaté cria cargo de Secretário Legislativo e reajusta referências salariais

Descalvado completa 193 anos com economia em alta
Região07h36 - 09 Set 2025

Descalvado completa 193 anos com economia em alta

Carro funerário capota e caixão é arremessado na SP-330
Região07h09 - 09 Set 2025

Carro funerário capota e caixão é arremessado na SP-330

Luisinho Panone: "A Descalvado que nós queremos criar para as gerações futuras é uma cidade atrativa
Descalvado 193 anos05h55 - 09 Set 2025

Luisinho Panone: "A Descalvado que nós queremos criar para as gerações futuras é uma cidade atrativa

Últimas Notícias