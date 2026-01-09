(16) 99963-6036
Hungria se apresenta nesta sexta na região

Show é um dos mais aguardados pelo público do rap e hip-hop neste começo de 2026 com previsão de casa cheia

09 Jan 2026 - 01h52Por Flávio Fernandes
Hungria se apresenta nesta sexta na região - Crédito: Foto: Redes Sociais Crédito: Foto: Redes Sociais

O rapper Hungria sobe ao palco e se apresenta na noite desta sexta-feira (9), no Clube 22 de Agosto, em um dos shows mais aguardados deste começo de 2026, em Araraquara. O evento organizado pela Triângulo Entretenimento, promete movimentar a cidade e atrair público de toda a região. 

Os últimos ingressos ainda seguem à venda pela plataforma Meu Bilhete e no momento, os preços estão R$ 60 para o setor VIP (inteira), com promoção de ingresso duplo por R$ 90 (não open bar). Já o Front Stage Open Bar custa R$ 270 o convite duplo ou R$ 150 no formato meia solidária (Clique Aqui e Compre).

A organização alerta que os preços podem sofrer alterações e depois do encerramento das vendas online, somente na portaria serão vendidos convites. A expectativa é de casa cheia, impulsionada pela forte base de fãs do artista e repertório repleto de sucessos.

Natural de Ceilândia, no Distrito Federal, Hungria — nome artístico de Gustavo da Hungria Neves, de 34 anos — é hoje um dos maiores nomes da música urbana brasileira. O rapper soma mais de 8 milhões de ouvintes mensais no Spotify e cerca de 6 bilhões de visualizações no YouTube, números que o colocam como um dos mais populares do gênero no país.

Entre os hits que marcaram sua trajetória estão “Amor e Fé”, “Lembranças” e “Coração de Aço”. O trabalho mais recente é o álbum Virou Verão, lançado no fim de 2024, com participações de nomes como Grelo, Psirico e DJ Win, ampliando ainda mais o alcance do artista.

A apresentação desta sexta-feira promete uma noite de muita conexão com o público, letras conhecidas na ponta da língua e um setlist que passeia pelos principais momentos da carreira de Hungria, consolidando o show como um dos grandes destaques do calendário cultural da cidade.

