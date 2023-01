Homem passa mal e cai de pontilhão em cidade da região

A vítima foi socorrida pelo Serviço Móvel de Urgência (Samu) até a UPA Central. O estado de saúde dele é estável. Ele teve luxações no quadril e joelho e diversas escoriações. As causas do acidente vão ser investigada.

Diante da queda de aproximadamente 11 metros de altura, a situação das barras de contenção se tornou alvo de questionamentos. No entanto, a prefeitura disse que equipes da secretaria de Obras e Serviços Públicos, assim como da Secretaria de Cooperação dos Assuntos de Segurança Pública, estiveram no local e constataram que a barra de contenção, na verdade, "apresenta mobilidade por conta da junta de dilatação".

Araraquara Agora

Um homem, com idade e identidade ainda não divulgadas, caiu do pontilhão da Barroso na manhã desta terça-feira (24). As primeiras informações davam conta de que a vítima sofreu uma crise de labirintite e ao se apoiar no parapeito o mesmo se soltou. Porém, a prefeitura nega problemas na barra de contenção do local.