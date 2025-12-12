Homem morre em confronto com PMs do BAEP

BAEP Plantão Policial - Crédito: divulgação

Um homem de 46 anos morreu na manhã desta quinta-feira (11) durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na Avenida 22, no bairro Santana, em Rio Claro (SP). A ocorrência foi registrada como homicídio decorrente de intervenção policial e apresentada pelo Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) à Polícia Civil.

De acordo com a Polícia Militar, a operação foi realizada em apoio ao GAECO – Núcleo Piracicaba, no âmbito de uma investigação que apontava o morador, Márcio José Gomes, como integrante de uma organização criminosa. Durante a tentativa de contato com o alvo, os policiais relataram ter ouvido ruídos que indicavam o possível manuseio de uma arma de fogo no interior do imóvel.

Ainda segundo o registro policial, após a abertura do portão, a equipe foi recebida com disparos efetuados pelo morador, o que deu início a um confronto. Os policiais revidaram e o homem foi atingido por tiros na região torácica. Durante a troca de disparos, dois projéteis disparados por ele atravessaram o vidro da sala da residência e atingiram o portão de um imóvel vizinho, sem registro de feridos.

No interior da casa, os policiais localizaram e apreenderam armas de fogo e munições atribuídas ao morador, incluindo uma pistola calibre 9 mm com carregadores municiados, um revólver calibre .38 com numeração suprimida e munições de ambos os calibres. Também foram encontrados dois aparelhos celulares, um iPhone 12 Mini e um Samsung Galaxy A16, que foram lacrados e encaminhados ao GAECO para análise.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, e o médico responsável constatou o óbito ainda no local. A perícia técnica, realizada pelo Instituto de Criminalística, identificou dois ferimentos por disparo de arma de fogo na região torácica da vítima. O imóvel possuía sistema de videomonitoramento, e duas câmeras foram identificadas para eventual análise.

