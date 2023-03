Homem morre durante tentativa de roubo em condomínio

Um dos invasores morreu durante a tentativa de roubo - Crédito: Balda News

Uma tentativa de roubo terminou com dois homens baleados durante a madrugada, em Araraquara. Um deles, de 32 anos, morreu próximo ao local. Seu comparsa, ferido, fugiu e teria pedido socorro na Santa Casa de São Carlos.

Segundo informações do Balda News, dois homens invadiram um condomínio em construção na Avenida Alberto Benassi, na rotatória do IFSP (Instituto Federal do Estado de São Paulo). O vigilante do local reagiu e matou um dos bandidos de 32 anos.

O comparsa, mesmo ferido na mão e no rosto, conseguiu a fuga, e teria procurado socorro na Santa Casa de São Carlos. A Polícia investiga o caso.

Leia Também