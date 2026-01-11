Homem morre após briga durante ocorrência de violência doméstica

Crédito: Matão Urgente

Um homem de 32 anos morreu na madrugada deste domingo (11) após uma briga envolvendo vizinhos no bairro Bom Jesus. A ocorrência foi registrada por volta das 0h40, quando a Central de Emergência 190 da Polícia Militar recebeu um chamado para atender um possível homicídio na Rua Milton Simonetti Trench. A Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu também foi acionada.

De acordo com as informações apuradas, Jeferson Henrique Graciano teria iniciado uma discussão com a esposa dentro da residência, passando a quebrar objetos. Temendo a situação, a companheira saiu para a rua com a filha de apenas cinco meses no colo e pediu ajuda a uma vizinha, que a acolheu em sua casa.

Em seguida, Jeferson tentou entrar à força no imóvel da vizinha e chegou a desferir um soco no rosto dela. O companheiro da mulher interveio, entrando em luta corporal com o agressor e aplicando uma chave cervical. Ainda segundo o registro policial, a vizinha teria desferido chutes na cabeça de Jeferson durante a briga.

Após cessarem as agressões, os envolvidos perceberam que o homem não apresentava sinais vitais. O Samu foi acionado e, ao chegar ao local com a unidade de suporte avançado, o médico constatou o óbito.

A Polícia Militar isolou a área e comunicou o delegado de plantão, que solicitou a presença da Polícia Científica para a realização da perícia. O companheiro da vizinha deixou o local antes da chegada da polícia e não foi localizado, mas foi devidamente qualificado no boletim de ocorrência.

O delegado de plantão esteve no endereço e deu início às investigações para apurar as circunstâncias e responsabilidades do caso. O corpo de Jeferson Henrique Graciano seria encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Araraquara para exames e, posteriormente, liberado para velório e sepultamento.

Leia Também