Homem foge, abandona sacola e GCM apreende drogas em praÃ§a de IbatÃ©

CrÃ©dito: Foto: DivulgaÃ§Ã£o/GCM

A Guarda Municipal apreendeu uma quantidade significativa de drogas na noite desta quinta-feira (19), após um homem fugir no Jardim Cruzado, em Ibaté.

Segundo relatório da corporação, os guardas municipais faziam patrulhamento pela Rua Benedito Barreto em um ponto conhecido de tráfico, próximo a praça ao lado do PSF. A equipe avistou, um indivíduo em atitude suspeita que fugiu ao notar a presença da viatura, arremessou uma sacola e fugiu.

Durante vistoria pelo local, os GCMs localizaram a sacola abandonada contendo 21 pinos de cocaína, 17 pedras de crack, 17 porções de maconha e uma máquina de cartão. Os entorpecentes, estavam pronto para serem comercializados.

Todo material foi apreendido e levado para o Plantão Policial de São Carlos, onde o delegado registrou um boletim de ocorrência. A Polícia Civil de Ibaté, vai investigar o caso.

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