Homem Ã© socorrido em estado grave apÃ³s ser encontrado ferido em Brotas

Viatura PM Brotas -

Um homem foi encontrado em estado grave na madrugada deste sábado (21), na Rua Rodolfo Guimarães, em Brotas. A ocorrência, inicialmente tratada como possível queda, passou a ser investigada como tentativa de homicídio.

Ao chegarem ao local, policiais encontraram a vítima inconsciente, caída entre a calçada e um veículo, com ferimentos na cabeça e intenso sangramento. O resgate foi acionado e constatou sinais de choque hipovolêmico devido à grande perda de sangue. O homem foi encaminhado ao hospital do município, onde permanece internado em estado grave.

Durante a apuração, surgiram indícios de que o caso pode ter origem criminosa. Próximo ao local, que fica ao lado de um estabelecimento comercial, foi encontrado um facão. Também foram identificados sinais de possível limpeza recente na calçada, além de manchas de sangue em um veículo ligado à vítima.

Diante das inconsistências nas informações apresentadas por uma pessoa relacionada ao local, a ocorrência passou a ser tratada com maior rigor investigativo.

A perícia técnica foi acionada, e o objeto encontrado foi apreendido. O veículo também foi recolhido para exames. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e segue sob investigação para esclarecer as circunstâncias e identificar possíveis envolvidos.

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