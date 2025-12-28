(16) 99963-6036
domingo, 28 de dezembro de 2025
Jardim Cruzado

Homem é preso por tráfico de drogas em Ibaté

28 Dez 2025 - 06h38Por Da redação
Na noite deste sábado (27), um homem de 33 anos foi detido por tráfico de drogas no bairro Jardim Cruzado, em Ibaté. A ocorrência foi registrada na Rua Borborema.

De acordo com informações, a equipe da Guarda Municipal de Ibaté realizava patrulhamento pelo bairro, em um local já conhecido como ponto de venda de entorpecentes, quando avistou o indivíduo entregando um objeto a um casal. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito tentou fugir a pé.

Durante a fuga, o homem arremessou uma sacola sobre o telhado de uma residência. Ele foi alcançado e abordado pelos agentes. Em seguida, a equipe realizou a verificação no telhado, onde localizou a sacola contendo 19 porções de cocaína e 2 porções de crack.

O suspeito foi conduzido ao Plantão Policial de São Carlos, juntamente com os entorpecentes apreendidos, onde permaneceu à disposição do delegado de plantão para as providências legais.

A ação reforça o trabalho de patrulhamento e combate ao tráfico de drogas realizado pela Guarda Municipal na cidade.

